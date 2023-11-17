Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области

ВС России нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ.

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области
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Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня боевики киевских вооружённых формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплинского района», — сообщил он.

Сальдо добавил, что средствами РЭБ системы управления украинских ракет были подавлены, они отклонились от курса.

Таким образом, одна ракета упала на открытом пространстве, а другая врезалась в нежилое строение, уточнил он.

Пострадавших нет.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница посёлка Абакумова погибла в результате обстрела со стороны украинских войск.