ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области

ВС России нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ.

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Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня боевики киевских вооружённых формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплинского района», — сообщил он.

Сальдо добавил, что средствами РЭБ системы управления украинских ракет были подавлены, они отклонились от курса.

Таким образом, одна ракета упала на открытом пространстве, а другая врезалась в нежилое строение, уточнил он.

Пострадавших нет.