Устаревшая линейка истребителей F-16 не сможет противостоять российскому самолету Су-35 и обеспечить вооруженным силам Украины преимущество в воздухе, заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Деловая газета "Взгляд"

Он пояснил, что самолеты устаревших серий могут защитить от дронов. "Но для достижения преимущества в воздухе нужны самолеты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать Су-30, Су-34, Су-35", - отметил Игнат. ТАСС