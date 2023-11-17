Власти Украины назвали количество попавших в плен военных ВСУ

Власти Украины признали, что более 3,5 тысячи военных ВСУ попали в плен
Власти Украины признали, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысячи солдат и офицеров ВСУ.
Как сообщает РИА Новости, на сайте кабмина Украины были опубликованы промежуточные итоги работы комиссии "по вопросам установления факта пленения". В документе говорится, что "установлен факт лишения свободы в отношении 3574 военнослужащих".
Семьям военнопленных и освобожденным из плена полагается единоразовая и ежегодная финансовая помощь. По данным правительства Украины, за текущий год суммарный объем таких выплат составил более 11,6 миллиона долларов.
Как сообщалось ранее, украинские военные все чаще сдаются ВС РФ из-за высоких потерь на фронте. Попав в плен, они предпочитают остаться в России. Это происходит из-за того, что после возвращения домой их вновь отправят на передовую для участия в бессмысленных атаках.