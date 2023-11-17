Минобороны: ВС РФ поразили пункты дислокации "Азова" и "Правого сектора"

Вооруженные силы РФ поразили групповыми ударами пункты временной дислокации нацформирований "Азов" и "Правый сектор" (признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Всего с 11 по 17 ноября российская армия нанесла 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками. Помимо пунктов дислокации "Азова" и "Правого сектора", были поражены места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман" и группировки войск "Хортица" ВСУ.