Истребители НАТО подняли на перехват самолетов РФ

Норвегия подняла истребители F-35 на перехват самолетов ВКС РФ (Воздушно-космических сил РФ). Об этом сообщило воздушное командование НАТО в своем аккаунте в соцсети X.

«Норвежские истребители пятого поколения идентифицировали два бомбардировщика «Ту-160», два истребителя МиГ-31 и два [ самолета-заправщика] «Ил-78» Мидас. Российские самолеты вернулись в воздушное пространство РФ вскоре после встречи с F-35», — говорится в публикации.

Отмечается, что норвежские самолеты поднялись с базы в Эвенесе.

До этого сообщалось, что Британия 21 раз за три недели поднимала истребители в Балтийском море на перехват самолетов РФ.

Британские истребители Typhoon в настоящее время размещены в Эстонии в качестве самолетов «быстрого реагирования». Также в странах Балтии размещены контингенты ВВС Португалии и Румынии, но они — в Литве.