Зеленский заявил, что ВСУ будут отступать без поддержки Запада
Украинская армия будет отступать без помощи западных союзников. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg. По его словам, сейчас поставки уже сократились.
«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке», - добавил Зеленский.
Напомним, глава киевского режима сообщил об ощущающейся нехватке артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Отмечается, что поставки Киеву сократились из-за войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.