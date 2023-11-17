Лукашенко подарили гранатомет

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко вручили в подарок гранатомет, когда он посетил 1868-й артиллерийскую базу вооружения в Гомеле. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

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«Пополнить ваш арсенал!» — объяснили назначение подарка военные.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что президент в свое время пользовался ручным противотанковым гранатометом во время службы в армии.

Во время посещения базы белорусский президент осмотрел ремонтные цеха, зоны хранения оружия, а также выслушал доклады от главы минобороны Белоруссии и командира части. Также Лукашенко поручил ускорить работы по импортозамещению артиллерийского вооружения, отметив, что закупать его — «слишком дорогая штука».

17 ноября в графике Лукашенко стоит посещение сразу нескольких мест в Гомеле. Помимо военной базы, белорусский президент уже посетил ПО «Кристалл», которое занимается обработкой алмазов и созданием ювелирных украшений. Он рассказал, что его долгое время просили приватизировать предприятие, однако Лукашенко отказался, так как не хочет потерять специалистов.