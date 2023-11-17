Зеленский предупредил об отступлении без поддержки Запада

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ придется отступить, если западная помощь прекратится. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время встречи с журналистами зарубежных СМИ Зеленский заявил, что смещение акцента на войну Израиля и ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов в Киев, что подрывает усилия ВСУ.

В ближневосточном конфликте также необходимы 155-миллиметровые снаряды — ключевой компонент, запрашиваемый Украиной у западных стран, подчеркнул Зеленский. Внезапный спрос возник в «деликатный момент», когда ЕС дал понять, что вряд ли выполнит обещание поставить Украине миллион снарядов к марту.

«Поставки нам сократились. <…> Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада, фокус которого смещается из-за Ближнего Востока и по другим причинам. Без поддержки мы отступим», —предупредил Зеленский.

Ранее Bloomberg сообщило, что Пентагон непублично увеличил военную помощь Израилю, выполнив запросы страны на поставки ракет с лазерным наведением для израильского парка боевых вертолетов «Апач», а также на 155-миллиметровые снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.