В Минобороны анонсировали создание российского сегмента МСМ

Создание российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) стало темой заседания координационного комитета по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в пресс-службе оборонного ведомства, заседание состоялось в Южно-Сахалинске. В ходе его проведения были рассмотрены вопросы создания и функционирования российского сегмента МСМ.