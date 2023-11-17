Названо число сбежавших от мобилизации украинцев

Примерно 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами. ТАСС
Еще 21 тысяча человек пыталась покинуть страну, однако они были задержаны силовыми службами. Из них 14 тысяч человек намеревались пересечь границу в обход погранпунктов, остальные пытались выехать из страны с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания. Газета.Ru
Как отметил член парламентского комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский, в правительстве понимают, что это широко распространенное явление. В то же время, отмечает он, число уклонистов не большое по сравнению со всеми мобилизованными. News.ru