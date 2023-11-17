В Сети появились кадры мощных ударов по позициям ВСУ в Авдеевке

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры мощных ударов по позициям ВСУ в Авдеевке. В канале отметили, что город становится «вторым Бахмутом».

Кадры мощных ударов ВС РФ по Авдеевке, где в жилых районах укрепились украинские военные. Авдеевка, судя по всему, становится вторым Бахмутом, — указано в сообщении.

Репортер Александр Сладков до этого отмечал, что ВС России смогли взять под контроль половину промышленной зоны Авдеевки. По его словам, подразделения ВСУ медленно покидают свои позиции около города.

16 ноября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев сообщил, что российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в Авдеевку. По его мнению, этот город, расположенный к северу от Донецка, имеет тактическое значение. По мнению парламентария, России необходимо создавать наступательные группировки, чтобы выполнить цели специальной военной операции.