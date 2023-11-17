Депутат ГД сравнил флот морских дронов ВСУ с кормушками для рыб

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сравнил украинский флот морских дронов с кормушками для рыб. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о создании в Черном море такого флота.

Шеремет подчеркнул, что полное уничтожение «москитного флота» и отсутствие экипажей, способных управлять классическими плавсредствами, вынудили Зеленского делать громкие заявления для поднятия боевого духа. К таким он отнес и его слова о создании нового «москитного флота», который, по мнению депутата, напоминает кормушки для рыб «с сайта распродаж всякого барахла».

«Призываю украинский народ самим поймать и привязать к носу такой лодки главнокомандующего украинским флотом пана Зеленского с булавой в руке. А затем направить эту лодку в сторону угрожающего и ненавистного ему Крыма», — заявил депутат.

«Москитный флот» представляет собой быстроходные и маневренные малые боевые корабли и катера. Они предназначены для групповых действий в прибрежных водах.