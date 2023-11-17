Стало известно об уничтожении десанта ВСУ у Антоновского моста

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает об уничтожении Вооруженными силами России украинского десанта на Херсонском направлении. По данным канала, они пытались закрепиться на плацдарме в районе Антоновского моста. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

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Уничтожен украинский десант в районе Антоновского моста, — сообщил источник канала.

По данным канала, бои в Крынках продолжаются, часть населенного пункта пока остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко сообщил, что как минимум 100 украинских солдат погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра. По его словам, вся группа была фактически уничтожена.