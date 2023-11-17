ЦАХАЛ сообщил о взятии опорного пункта "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии опорного пункта северного командования группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

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По данным ЦАХАЛа, в опорном пункте располагались кабинеты высокопоставленных членов организации и объект по производству оружия. Военные обнаружили тяжелые ракеты, беспилотники и другое вооружение.

Израильская армия также провела операцию в школе, где скрывались бойцы ХАМАС, несколько боевиков уничтожены. В здании обнаружены большие запасы оружия, сообщили в ЦАХАЛ.