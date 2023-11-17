ЦАХАЛ сообщил о взятии опорного пункта "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии опорного пункта северного командования группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.
По данным ЦАХАЛа, в опорном пункте располагались кабинеты высокопоставленных членов организации и объект по производству оружия. Военные обнаружили тяжелые ракеты, беспилотники и другое вооружение.
Израильская армия также провела операцию в школе, где скрывались бойцы ХАМАС, несколько боевиков уничтожены. В здании обнаружены большие запасы оружия, сообщили в ЦАХАЛ.
Ранее в ООН назвали действия Израиля "готовящимся геноцидом" против палестинцев. Независимая группа экспертов ООН предупредила, что ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября указывает на "готовящийся геноцид" против палестинцев. В опубликованном в четверг вечером заявлении, которое цитирует NBC News, эксперты указали на жестокую риторику некоторых израильских политиков, а также на большое число погибших и разрушение инфраструктуры в ходе действий Израиля.