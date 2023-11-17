DE: Комплекс "Авангард" может нанести удар по Западу за 30 минут

Российский ракетный комплекс "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за полчаса, пишет британское издание Daily Express. Российская газета

«Ракета, которую [президент РФ Владимир] Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — пишет автор материала. Он подсчитал, что ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард» считается единственным в своем роде. Ura.Ru

За основу комплекса «Авангард» взяли гиперзвуковой управляемый боевой блок. Его запускают к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Заявленная скорость аппарата – 9,5 км в секунду. ФедералПресс