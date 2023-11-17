«Ракета, которую [президент РФ Владимир] Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — пишет автор материала. Он подсчитал, что ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард» считается единственным в своем роде. Ura.Ru