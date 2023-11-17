Израильские военные не пустили журналистов изучить больницу "Аш-Шифа"

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустили журналистов обследовать больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщила газета The New York Times.

Как указало издание, журналистам "было позволено увидеть лишь часть масштабного комплекса "Аш-Шифа", однако "военные отказались позволить журналистам исследовать больницу или увидеть и взять интервью у пациентов и медицинского персонала". Свое решение военные объяснили тем, что в "Аш-Шифе" все еще могут находиться бойцы палестинского движения ХАМАС.

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Помимо этого, израильские военные показали вход в подземную шахту, что, по мнению ЦАХАЛ, является доказательством наличия военного объекта ХАМАС под больничным комплексом. Вместе с тем журналистов в шахту не пустили, объяснив это тем, что там все еще могут находиться мины-ловушки.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя среди заблокированных в "Аш-Шифе" нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица. Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста, до сих пор не допускаются на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в "Аш-Шифе", грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам.

Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы "Аш-Шифа" более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.