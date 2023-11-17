В Чечне наладят выпуск автомобилей УАЗ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в республике планируется наладить выпуск автомобилей УАЗ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона проверил ход работ на автомобилестроительном заводе «Чеченавто» вместе с председателем правительства республики Муслимом Хучиевым. В список модифицируемых авто входят УАЗ «Пикап», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ 3308 «Садко». В будущем на выпускаемые машины предполагается установить крупнокалиберное вооружение, средства связи и другое спецоборудование. Также будут предусмотрены транспортные средства для перевозки личного состава и мобильных групп.