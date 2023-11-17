Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Соледара

Бойцы ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. За одну минуту в сторону врага успевают выпустить до пяти снарядов. Цели для расчетов Д-20 находят операторы беспилотников.

«Десять лет отработал в школе учителем истории. Когда началась спецоперация уволился и пошел добровольцем. Прослужил четыре месяца и ребята дали позывной "Учитель". Мы занимаемся работой по пехоте, у них как раз происходит ротация. Работаем по технике. Интенсивность снизилась, но работы хватает. Захотелось Родине помочь, посмотреть как и что, может быть я что-то смогу сделать здесь», - рассказал командир орудия с позывным «Учитель».