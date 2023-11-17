Спецоперация на Украине 17 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 ноября 2023 года.

ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом пишет «Газета.ру».

Также были нанесены удары по ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). О последствиях не сообщается.

МО РФ заявило о поражении пункта управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожье

Пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся атаке ВС РФ в Запорожской области и потерпел поражение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство также сообщило, что живая сила и военная техника войск Украины поражена в 132 районах оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ

Украинский пленный рассказал о серьёзных потерях ВСУ на левом берегу Днепра

При высадке десанта на левом берегу Днепра как минимум 100 украинских солдат погибли. Об этом рассказал угодивший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Сидоренко, передает РИА Новости.

«Тот лес, который мы должны были штурмовать, — там около сотни (трупов) лежит. По окопам», — рассказал он, выразив уверенность, что вокруг валяется даже больше людей, некоторые тела могли измениться до неузнаваемости, другие — оказаться перемолотыми артиллерией.

Командир также указал, что его группа при высадке была фактически уничтожена.

https://tass.ru/armiya-i-opk/19301093