AFP: Швейцария проверит сообщения о возможной передаче её боеприпасов Киеву

Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведёт расследование появившихся сообщений о передаче швейцарских боеприпасов ВСУ через польскую компанию, сообщает агентство AFP.

«По этому делу ведётся расследование... Никаких комментариев, пока оно продолжается», — приводит РИА Новости сообщение.

В польской компании агентству заявили, что на обнаружили тревожной информации или нарушений процедур, в случае, который был описан в прессе.