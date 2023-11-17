AFP: Швейцария проверит сообщения о возможной передаче её боеприпасов Киеву
Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведёт расследование появившихся сообщений о передаче швейцарских боеприпасов ВСУ через польскую компанию, сообщает агентство AFP.
«По этому делу ведётся расследование... Никаких комментариев, пока оно продолжается», — приводит РИА Новости сообщение.
В польской компании агентству заявили, что на обнаружили тревожной информации или нарушений процедур, в случае, который был описан в прессе.
Там подчеркнули, что все транзакции фирмы подлежат проверке со стороны польского правительства.