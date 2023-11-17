Операцию в лагере беженцев Дженин на Западном берегу Иордана начала ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ворвалась лагерь беженцев Дженин и одноименный город на Западном берегу реки Иордан, где в данный момент находятся форпосты палестинского сопротивления. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает «Звезда».

Как говорится в сообщении, ЦАХАЛ пошли в атаку в сопровождении военных бульдозеров и отрядов специального назначения. В операции были задействованы более 80 боевых машин и бульдозеров.

В источнике указывается, что в этом районе зафиксированы перестрелки и столкновения между противоборствующими сторонами. Солдаты ЦАХАЛ продвигаются вглубь лагеря сразу по нескольким направлениям, там они натыкаются на отряды палестинцев с бутылками с зажигательной смесью и гранатами.