Операцию в лагере беженцев Дженин на Западном берегу Иордана начала ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ворвалась лагерь беженцев Дженин и одноименный город на Западном берегу реки Иордан, где в данный момент находятся форпосты палестинского сопротивления. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает «Звезда».
Как говорится в сообщении, ЦАХАЛ пошли в атаку в сопровождении военных бульдозеров и отрядов специального назначения. В операции были задействованы более 80 боевых машин и бульдозеров.
В источнике указывается, что в этом районе зафиксированы перестрелки и столкновения между противоборствующими сторонами. Солдаты ЦАХАЛ продвигаются вглубь лагеря сразу по нескольким направлениям, там они натыкаются на отряды палестинцев с бутылками с зажигательной смесью и гранатами.
Ранее ЦАХАЛ осуществили ряд ударов по больницам сектора Газа, в том числе по крупнейшей в анклаве клинике «Аш-Шифа». США уведомили израильскую сторону, что, по данным их разведки, военное движение ХАМАС использует медицинские учреждения в военных целях, после чего ЦАХАЛ и приняли решение об атаке. Также уточняется, что в клинике «Аш-Шифа» было одно единственное родильное отделение. Теперь больницы вынуждены принимать к себе пациентов без необходимых медикаментов, анестезии и света.