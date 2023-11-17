Израиль атаковал жилой дом в центре сектора Газа

Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, под завалами могут находиться около 40 человек, есть раненые.

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Напомним, 15 ноября ЦАХАЛ начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа», в ходе которой военные стараются «не навредить гражданским». Медперсонал «Аш-Шифы» о начале штурма израильская армия уведомила заранее, однако сообщение было отправлено после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

На следующий день стало известно, что Израиль не нашел свидетельств существенной военной активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». По словам источника, это поставило Тель-Авив, который рассчитывал получить неоспоримые доказательства существенной боевой деятельности в медкомплексе, в неудобное положение — теперь США еще активнее требуют сделать паузу в боях.