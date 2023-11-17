Армия Израиля ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый удар по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в приграничных районах Ливана . Об этом сообщила армейская пресс-служба, пишет ТАСС .

Как уточнили военные, израильская авиация в течение дня, 17 ноября, наносила удары в ответ на обстрел «Хезболлы».

«Истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям в Ливане», — отметили они.

Ранее члены боевого крыла военизированной ливанской группировки «Хезболла» выпустили управляемые противотанковые ракеты по позициям израильской армии в Ливане. Под огонь попали посты и механизированные патрули израильтян в ливанских районах Эль-Байяд, Эль-Мердж и Эль-Асси, а также около поселений Метула, Мисгав-Ам, Йифтах.