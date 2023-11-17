Россия оборудовала БПЛА нейросетью для распознавания техники ВСУ

Российские беспилотники "Орлан" в зоне спецоперации распознают технику ВСУ, в том числе натовские образцы, с помощью нейросети. Они получили элементы искусственного интеллекта, которые и позволяют им это делать.

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Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. Новая система точно определяет типы техники примерно в 90 процентах случаев, и это, по его словам, очень хороший показатель. Нейросеть повышает оперативность поражения объектов ВСУ.