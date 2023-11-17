Al Watan: средства ПВО сбили израильские ракеты в небе над Дамаском

Столица Сирии подверглась ракетной атаке со стороны израильских войск. Об этом сообщила местная газета Al Watan со ссылкой на источник в военных структурах страны, передает ТАСС. В материале указано, что в Дамаске сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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По данным сирийского издания, средства защиты открыли огонь по воздушным целям. "Сирийские зенитчики отражают атаку со стороны израильских агрессоров", — говорится в статье. Как сказал источник, в результате работы системы противовоздушной обороны в небе над Дамаском были уничтожены несколько ракет. Однако другие подробности о произошедшем пока не уточняются. 12 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные страны нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии.