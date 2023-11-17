Зеленский пожаловался на пустые военные склады из-за войны в Газе

Владимир Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за спецоперации, проводимой Израилем в секторе Газа. Военные склады ВСУ пустуют, заявил политик в интервью изданию The Barron"s Daily.

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"Поставки (в ВСУ) сократились. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине. Сейчас склады пустуют", - приводит слова украинского лидера AFP.

По словам Зеленского, Израиль в первую очередь начал покупать именно артиллерийские снаряды калибра 155 мм, "запасы уменьшились".

Склады пусты по всему миру, добавил политик. Он также приветствовал усилия США по увеличению производства этого типа боеприпасов.