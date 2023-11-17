Зеленский пожаловался на пустые военные склады из-за войны в Газе
Владимир Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за спецоперации, проводимой Израилем в секторе Газа. Военные склады ВСУ пустуют, заявил политик в интервью изданию The Barron"s Daily.
"Поставки (в ВСУ) сократились. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине. Сейчас склады пустуют", - приводит слова украинского лидера AFP.
По словам Зеленского, Израиль в первую очередь начал покупать именно артиллерийские снаряды калибра 155 мм, "запасы уменьшились".
Склады пусты по всему миру, добавил политик. Он также приветствовал усилия США по увеличению производства этого типа боеприпасов.
Ранее Зеленский признался, что переданные Украине американские танки Abrams не сыграли решающей роли на поле боя. Слишком мало техники, нужны новые поставки, заявили в Киеве.