AFP: Швейцария намерена расследовать возможную продажу ее боеприпасов Украине

Министерство экономики Швейцарии намерено провести расследование в связи с сообщениями ряда изданий, согласно которым Украина смогла получить боеприпасы страны через одну из польских компаний. Об этом сообщает агентство AFP. В материале указано, что из-за нейтрального статуса Берн запретил другим государствам продавать купленные у него вооружения. Для этого зарубежные партнеры Швейцарии должны получить согласие правительства страны. "По этому делу ведется расследование. Никаких комментариев, пока оно продолжается", — процитировало агентство заявление ведомства. В то же время авторы публикации подчеркнули, что частным организациям не обязательно подписывать декларацию о реэкспорте военной техники. При этом представители польской компании, которую заподозрили в продаже швейцарского оружия Киеву, назвали данную ситуацию не вызывающей тревогу и не нарушающей какие-либо нормы. По словам сотрудников компании, все сделки и транзакции проходят тщательную проверку. Более того, контроль осуществляет непосредственно правительство Польши. Также представители организации выразили желание привлечь к ответственности американского журналиста, написавшего статью о продаже швейцарских вооружений Украине. В материале AFP подчеркивается, что сейчас сотрудники компании изучают юридические обоснования для подачи иска в суд. В начале ноября американское издание Defense One сообщило, что украинские власти приобрели более 600 тыс. боеприпасов производства Швейцарии в обход запрета на экспорт вооружений. Согласно информации СМИ, сделка была заключена в июле 2023 года при посредничестве польского импортера.