Сладков рассказал о ситуации под Авдеевкой

Мы взяли половину промышленной зоны Авдеевки (территория, примыкающая к этому городу со стороны Ясиноватой), это хорошая новость. Противник медлит с уходом из Авдеевки. Важный признак стабилизации: огромные планы по восстановлению новых территорий, часть которых уже реализуем. Мы вошли в тактический эшелон, в позиционную войну — формат кто дольше выдержит? — написал Сладков.