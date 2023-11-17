США развернули дополнительные ПВО Patriot на Ближнем Востоке
Вашингтон развернул на Ближнем Востоке дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
«Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже развернуты на Ближнем Востоке. Они находятся в полной боевой готовности», — заявила она.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить на Ближний Восток дополнительные батареи Patriot и THAAD, чтобы укрепить защиту сил США в регионе. Также они отправили туда истребители, чтобы Иран не вступил в военный конфликт после начала наземной операции Израиля.
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