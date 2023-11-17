Пентагон отказался уточнить, на сколько еще хватит у США выделенных Украине средств

Министерство обороны Соединенных Штатов отказалось уточнить, на сколько еще хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, пока Конгресс США одобряет новый пакет помощи. Об этом заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Я не буду прогнозировать, на сколько этих [средств] хватит", - сказала Сингх, утверждая, что, по ее мнению, раскрытие этих данных "не принесет пользы украинцам", но якобы будет выгодно РФ. "И поэтому я просто не могу сообщить вам, на сколько нам хватит [уже имеющегося] пакета [помощи Украине] <...>, мы будем продолжать говорить, что нам нужно, чтобы Конгресс принял этот дополнительный запрос", - сказала она.

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"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия и ведет контрнаступление, и ей нужна постоянная поддержка <...>. И это, безусловно, будет обсуждаться на следующей контактной группе по обороне Украины", - добавила Сингх.

"Мы не знаем, когда Конгресс одобрит дополнительный пакет. И поэтому мы продолжаем переговоры с союзниками и партнерами. Мы не единственная страна, которая помогает Украине на поле боя. Как вы знаете, контактная группа по Украине насчитывает более 50 стран <...>. Но президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос", - заключила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.