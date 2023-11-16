США и КНР договорились возобновить контакты между военачальниками
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новые договорённости между США и КНР включают в себя возобновление телефонных контактов между командующими. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Сингх сделала во время брифинга. По её словам, министр обороны США Ллойд Остин положительно оценил эту инициативу.
«США и КНР договорились возобновить телефонные переговоры между командующими на театре военных действий. Министр Остин приветствует это объявление, и мы встретимся с его коллегой, когда станет известно, кто это. Поскольку эти соглашения были достигнуты только вчера, мы знаем, что нам предстоит поработать с военными КНР, чтобы закрепить эти принципы», — заявила Сингх.
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