США и КНР договорились возобновить контакты между военачальниками

«США и КНР договорились возобновить телефонные переговоры между командующими на театре военных действий. Министр Остин приветствует это объявление, и мы встретимся с его коллегой, когда станет известно, кто это. Поскольку эти соглашения были достигнуты только вчера, мы знаем, что нам предстоит поработать с военными КНР, чтобы закрепить эти принципы», — заявила Сингх.