Столтенберг назвал сложной для Киева ситуацию на фронте

На линии противостояния сложилась тяжелая для ВСУ ситуация, признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет RT.

По его словам, ВС РФ начали активные действия на ряде направлений. Он добавил, что аналитики НАТО предсказывали менее драматичное развитие событий.

Столтенберг пояснил, что на фоне сложившейся ситуации следует не прекратить поддержку Киева, а наоборот, увеличить ее.

Глава альянса отметил, что победа России в конфликте несет значительные риски для НАТО в целом. Он добавил, что необходимо предпринять меры к тому, чтобы ее не допустить.