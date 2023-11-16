ВМФ предложил утилизировать аварийную атомную подлодку «Нерпа»

Главкомат Военно-морского флота (ВМФ) России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б», сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что ремонтировать АПЛ, которая на данный момент находится на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, нецелесообразно.

Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию «Нерпы», находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать, — отметил собеседник.

В апреле 2020 года на борту АПЛ произошел взрыв баллона воздуха высокого давления. Он привел к повреждению корпусов, оборудования и вооружения субмарины.

Ранее сотрудники Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА» капитаны 1-го ранга Виталий Бычков и Владимир Семилетов заявили, что российские стратегические атомные подводные лодки класса «Борей» обладают гидроакустической системой, которая позволяет им обнаруживать объекты на расстоянии в полтора раза большем, чем схожие системы самых передовых американских многоцелевых подводных лодок. Кроме того, отечественные подлодки могут одновременно выслеживать не менее 30 подводных целей.