Кадыров сообщил о «перемолотом сокрушительным ударом» отряде ВСУ

Украинские войска понесли серьезные потери в результате действий операторов беспилотников из отряда «Варвар» спецназа «Ахмат». Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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— В итоге точные попадания и буквально перемолотое сокрушительным ударом подразделение противника. Его позиции не только разобрали артиллерией, но даже заПТУРили по дополнительной наводке спецов из отряда БПЛА, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам лидера Чечни, этот случай произошел на западных окраинах Клещеевки в Бахмутском районе.

Западные СМИ подсчитали потери ВСУ за все время боевых действий. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными 190 тысяч человек с начала спецоперации России в феврале 2022 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября сообщил, что за месяц ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств нападения ВСУ. Среди них значатся 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. По словам главы Минобороны, количество сбитых самолетов в два раза больше, чем число обещанных Украине F-16.