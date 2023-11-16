В ХАМАС предрекли Израилю поражение в секторе Газа

Израиль не добьется поставленных целей в секторе Газа. Кроме того, израильские заложники будут выпущены на свободу на условиях ХАМАС , заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания , пишет РИА Новости .

По его словам, участники палестинского движения продолжат сопротивление в секторе Газа, а народ Палестины — «стратегическое сражение против врага».

«Все планы врага потерпят неудачу, и он не достигнет своих целей и не вернет своих заложников, кроме той цены, которую назначит сопротивление», — уточнил Хания.

Ранее ХАМАС опровергло заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии. Было отмечено, что заявления являются «ложью и дешевой пропагандой, призванной оправдать их преступления». В ХАМАС также подчеркнули, что израильские власти поступали так же и в случае с больницей «Ар-Рантиси», где «они устроили постановку, подбросив оружие и боеприпасы».