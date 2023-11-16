ЦАХАЛ сообщил о найденном возле больницы «Аш-Шифа» теле израильской заложницы
Израильские военные обнаружили возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа тело 65-летней заложницы ХАМАС. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ЦАХАЛ.
«Тело Йехудит Вайс, похищенной террористической организацией ХАМАС, было извлечено военнослужащими ЦАХАЛа из строения, прилегающего к больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, и перевезено на израильскую территорию. В строении, в котором находилась женщина, также было обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ», — говорится в тексте.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.