Армия Израиля нашла тело заложницы ХАМАС рядом с больницей в Газе

В медицинском центре "Аш-Шифа", находящемся в секторе Газа, наблюдается острый дефицит продовольствия и питьевой воды. На территории госпиталя размещены свыше семи тысяч человек, а еды хватает лишь на 400 из них. Такие цифры обозначил представитель регионального минздрава Ашраф аль-Кудра в интервью телеканалу Al Jazeera. "Мы не можем предоставить воду для всех, кто находится в комплексе", - сказал он. По информации аль-Кудры, продукты питания не поступают в больницу с начала операции Израиля в медучреждении. Накануне Армия Израиля сообщила об обнаружении тела похищенной ХАМАС заложницы у больницы "Аш-Шифа" в Газе. В медучреждении также нашли подземный туннель, заминированный автомобиль, командный центр и оружие. Однако анонимный европейский дипломат заявил WP, что "четких доказательств" военной активности в больнице нет. ХАМАС отрицает использование больницы в качестве своего командного центра и обвиняет ЦАХАЛ в военном преступлении. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".