Армия Израиля нашла тело заложницы ХАМАС рядом с больницей в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила тело 65-летней заложницы палестинского военного крыла ХАМАС рядом с больницей «Аль-Шифа» в секторе Газа. Об этом рассказали в пресс-службе израильской армии.

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Отмечается, что труп Йехудит Вайсс было извлечено ЦАХАЛ из строения, которое примыкает к медицинскому учреждению. Тело было доставлено на территорию еврейского государства.

Из заявления израильской армии следует, что в здании, где находилось тело Вайсс, было обнаружено военное снаряжение. В частности, автоматы Калашникова и ручные противотанковые орудия, указано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Накануне, 15 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит военную операцию против движения ХАМАС в районе самой крупной в секторе Газа больницы «Аль-Шифа». Отмечалось, что операция в больнице проводится с намерением не причинить никакого вреда гражданскому населению, которых ХАМАС использует в качестве живого щита.

Позднее стало известно, что израильские военные в медицинском учреждении обнаружили оружие, оборудование и командный центр палестинского движения ХАМАС. При этом ранее сообщалось, что ЦАХАЛ не нашел очевидных доказательств активности бойцов палестинского военного крыла ХАМАС в медицинском комплексе «Аль-Шифа», заявили западные чиновники.