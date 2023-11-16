Стало известно о планах Турции закупить 40 истребителей Eurofighter

Турция планирует закупить 40 истребителей Eurofighter, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

« Великобритания и Испания сказали да. Мы пытаемся убедить Германию», — сказал глава ведомства.

В июле стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. До этого такие условия раскрыла колумнист газеты The Wall Street Journal. Она предположила, что турецкая сторона попросила американского лидера ускорить поставки F-16 в обмен на ратификацию договора Швеции о вступлении в НАТО.