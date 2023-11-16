Столтенберг признал, что ситуация на поле боя для Киева сложнее, чем ожидали в НАТО

"Мы должны осознавать, что ситуация на поле боя сложная. Россия не планирует мир, напротив, мы видим, как Россия начала наступательные операции, например, вокруг Авдеевки. Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине. Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО", - заявил он.