ЦАХАЛ окружил больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа

Бронетехника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила больницу «Аль-Ахли», расположенную на севере сектора Газа. Об этом Палестинский Красный Полумесяц (PRCS) сообщил в социальной сети X .

«Израильские танки осаждают баптистскую больницу "Аль-Ахли" в Газе, продолжаются ожесточенные атаки. Бригады Красного Полумесяца не могут добраться до раненых», — говорится в заявлении.

В октябре радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль ударил по больнице «Аль-Ахли» управляемыми ракетами после угрозы взорвать ее. Однако ЦАХАЛ заявил, что непричастен к этому происшествию.