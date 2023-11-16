Израиль взял западную часть Газы под свой контроль
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия взяла под свой контроль западную часть Газы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что теперь армия переходит к следующему этапу операции.
«За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа. Мы перешли к следующему этапу. <...> Операция продолжается и проводится четко, избирательно и очень решительно», — заявил Галант.
Напомним, что 7 октября палестинское движение ХАМАС совершило нападение на приграничные районы Израиля. В ответ власти Израиля объявили о начале собственной операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее в израильская армия взяла под свой контроль все опорные пункты ХАМАС.
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