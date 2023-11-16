США продолжат поставки оружия Тайваню
Президент США Джо Байден сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит поставки оружия Тайваню, поскольку это предполагает соглашение между Соединенными Штатами и островом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Байден очень ясно дал понять Си, что мы не стремимся к конфликту, мы добиваемся мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы хотели и хотим именно этого», — сказал он.
По словам Кирби, США остаются «привержены политике одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня». При этом Вашингтон «продолжит в соответствии с Законом об отношениях с островом поставлять ему оборонительные средства», заявил он.
Напомним, что 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС состоялась встреча Байдена и Си Цзиньпина.