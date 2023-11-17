Блинкен заявил о размещении ХАМАС своих штабов в нескольких больницах Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что радикальное палестинское движение ХАМАС развернуло свои пункты командования и управления в нескольких больницах в секторе Газа.

"У нас есть собственная информация о том, что узлы командования и управления расположены либо в госпиталях, либо под ними. Их имеется несколько", - заявил в четверг глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телекомпании NBC.

"По какой именно причине автоматическое вооружение соседствует с аппаратурой для магнитно-резонансной томографии, мне не ясно. Это - убедительное свидетельство того, что ХАМАС внедряется в гражданскую инфраструктуру того или иного рода", - сказал Блинкен, комментируя ситуацию вокруг госпиталя "Аш-Шифа".

Белый дом и Пентагон ранее утверждали, ссылаясь на выводы разведки США, что радикальные палестинские группировки используют больницу "Аш-Шифа" и другие госпитали в секторе Газа, чтобы "скрывать и поддерживать военные операции и удерживать заложников". По версии Вашингтона, в "Аш-Шифа" располагался пункт связи и управления ХАМАС и группировки "Исламский джихад".