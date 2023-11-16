Бастрыкин провел совещание в Херсонской области

Глава СК России Бастрыкин провел в Геническе совещание о преступлениях Украины
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел совещание в городе Геническе Херсонской области вместе с сотрудниками штаба по расследованию преступлений украинских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В обсуждении приняли участие в том числе исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.
«Более 180 уголовных дел передано в суд с утвержденными обвинительными заключениями. Порядка 140 уголовных дел уже рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров в отношении украинских военнослужащих», — говорится в релизе.
По данным Следственного комитета, сейчас уголовное преследование за военные преступления осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств.
В качестве обвиняемых по уголовной статье о наемничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран.
Также на встрече обсудили вопросы организации работы и обеспечения безопасности образовательных организаций СК на территории новых регионов России. Бастрыкин отметил, что особое внимание следует уделить обучению и воспитанию ребят, потерявших родных в ходе военных действий.