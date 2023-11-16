Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря. ТАСС
«Впервые в мире именно на Чёрном море начал действовать флот морских дронов», — сказал он. RT на русском
До этого, во время встречи с приехавшим в Киев министром транспорта Соединенных Штатов Питом Буттеджаджем Зеленский призвал члена администрации США предоставить Киеву доступ к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений. Газета.Ru