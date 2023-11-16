Названы весомые преимущества российской армии перед ВСУ зимой

Касательно наших ребят, я думаю, им все равно, что осень, весна, зима. Я уверен, наши к ним готовы. Должно быть нужное обеспечение, хотя это юг, но снег обязательно выпадет. Я думаю, действия российских военнослужащих будут успешными с точки зрения обеспечения техники. А вот ВСУ придется повозиться с западной техникой. У них расчет сделан на другое, у нас другие параметры, характеристики, — сказал Дандыкин.