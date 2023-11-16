Украинский министр рассказал о серийном производстве боевых беспилотников

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что страна вышла на серийное производство собственных боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает издание Forbes Ukraine

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По его данным, беспилотники, которые производятся на Украине, должны стать аналогом иранских «Шахедов». Также он заявил, что именно оборонная отрасль в настоящее время вносит значительный вклад в рост украинской экономики.

«Начиная с того, что называют «украинским шахедом», мы не называем название этого продукта, но мы вышли на серийное производство его», — сказал Камышин.

Он пояснил, что в настоящее время Киев производит производит десятки устройств в месяц. Также министр сказал о «многих других позициях», которых раньше производили совсем мало, а сейчас вышли на приличные цифры.