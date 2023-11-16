Бои у Авдеевки и отчаяние ВСУ: что происходит на фронтах СВО на 16 ноября

Бои в рамках спецоперации на Украине продолжаются. Одним из напряженных участков фронта остается Авдеевка, однако Вооруженным силам РФ удается продвигаться и успешно отражать атаки, и не только там. Последняя информация о ситуации на фронтах СВО — в материале «Рамблера».

Информация от Минобороны РФ

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Согласно последней сводке Минобороны РФ, бои продолжаются почти на всех участках фронта. В частности, на Купянском направлении в Харьковской области российские войска отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад противника в районе Синьковка и Загоруйковка. На Краснолиманском направлении удалось отразить атаку еще одной штурмовой группы, а также нанеси огневое поражение скоплениям живой силы и техники возле Торского и Серебрянского лесничества.

Наиболее активные атакующие действия ВСУ предпринимают на Донецком направлении — там подразделения вместе с авиацией и артиллерией отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике в районе ряда населенных пунктов — у Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки.

На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли удар по ВСУ возле Константиновки и Угледара. На Запорожском — возле Работино, Успеновка и Малой Токмачке. Еще южнее, на Херсонском направлении, также нанесено огневое поражение.

Ситуация вокруг Авдеевки

Как пишет издание «Военное обозрение», российским войскам удалось прорвать линию обороны ВСУ к северу от Авдеевки. Через лесопосадки они вошли город, пройдя террикон, садовое товарищество «Точмаш». Бойцам удалось выйти к «Ивушке» в районе Авдеевского песчаного карьера, в стороне от золоотвала.

Отметим, что незадолго до этого российские силы пересекли границу Авдеевки с юга и заняли позиции в районе Ясиноватского переулка. На северо-западе взята большая часть Степового.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с «Царьградом» отметил, что сейчас российские войска же уверенно обходят с двух сторон Авдеевку, загоняя противника в котел.

«Потери (ВСУ — прим. ред.) огромные, потери каждый день мы видим сотни личного состава, десятки потерянной техники… Ну и в преддверии наступления зимы особых успехов от них сейчас ожидать не следует, не говоря уже о том, что, вполне возможно, фронт может обрушиться», — сказал он.

О настроениях в украинских подразделениях, которые пытаются оборонять Авдеевку, рассказал побывавший на линии боевого соприкосновения корреспондент испанской El Pais Кристиан Сегура. Украинцы рассказали ему, что пытаются отбивать атаки ВС РФ, однако это становится делать все сложнее. Артиллеристам не хватает снарядов и работать им приходится лишь по ночам, когда российским дронам не удается быстро обнаружить технику.

Происходящее, по словам бойцов ВСУ, сильно отличается от боев в Артемовске, когда количество артобстрелов с двух сторон было сопоставимо. Корреспондент отмечает, что битву за Авдеевку российские бойцы готовы продолжать и несколько месяцев, методично отбивая территорию, укрепляясь на месте в мощных траншеях, а после идя в новое наступление с обеспеченным тылом.

Продвижение у Вербового и Новофедоровки

Движение российских войск продолжается не только возле Донецка, но и на ореховском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утром 16 ноября заявлял, что подразделения продвинулись вперед у Вербового и Новофедоровки, а также заняли новые позиции в населенном пункте Пятихатки.

«На ореховском направлении за сутки были попытки контратак противника в районе Копаней и Вербового, их отбили, ВСУ откатились», — цитирует его ТАСС.