Украинский морпех сдался в плен ВС РФ через Telegram-бот

Украинский морпех Николай Ягорницкий рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках.

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«Когда я переправился на левый берег, начался реальный ад. Начали нас бомбить со всего: из артиллерии, с самолетов. Со всего, что было у них… Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться», — рассказал украинский военный.

По словам Ягорницкого, он поднял одну из листовок, зашел в указанный в ней аккаунт, написал FreeSoldier, и после этого к нему подошли российские военные, которые помогли ему «сдаться правильно», чтобы ему ничего «не поранили».

Ранее попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что группа украинских морпехов неудачно выгрузилась на левый берег Днепра, понесла потери и в итоге попала в плен к российским военным. По словам Сидоренко, командование поставило задачу переправиться через Днепр и закрепиться на левом фланге. Однако сразу перед выгрузкой группа попала под огонь российской артиллерии и минометов.

До этого стало известно, что пленный солдат ВСУ решил отказаться от предложения обмена, решив остаться жить в России.